В Центральном районе Волгограда утром 18 июня произошло дорожно-транспортное происшествие с тремя автомобилями. На пересечении проспекта Ленина и улицы Комсомольской, по предварительным данным полиции, пострадали два человека.







Столкновение «Лада Гранта», Omoda и Ford Focus произошло, по информации ГУ МВД России по Волгоградской области, в 09.26. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которым предстоит установить все обстоятельства происшествия.

Меж тем, главк МВД опубликовал видео, на котором запечатлен момент ДТП. Так, судя по записям, водитель отечественной легковушки выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с двигавшейся по пр. Ленина Omoda. Затем иномарку откинула по совершавший поворот Ford.

По сообщению экстренных служб, помощь медиков потребовалась женщине, управлявшей Omoda, а также пассажиру «Лада Гранта».

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области