Происшествия

В сквере на юге города незнакомец без причин избил ногами по голове волгоградца

Происшествия 13.06.2024 11:28
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13.06.2024 11:28


В Волгограде полицейские выясняют обстоятельства происшествия в сквере на территории Кировского района. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, 9 июня здесь 42-летний мужчина напал с кулаками на 54-летнего местного жителя. Скорую пострадавшему вызвали очевидцы. 

Установлено, что 54-летний волгоградец находился в сквере Кировского района, где к нему подошел ранее неоднократно судимый 42-летний местный житель. Спровоцировав малозначительный конфликт, последний нанес несколько ударов руками и ногами по голове потерпевшего, а когда тот упал, скрылся, – рассказали в пресс-службе главка полиции. – Врачи диагностировали у потерпевшего тяжелую травму головы и сообщили в дежурную часть полиции. 

По итогам оперативно-разыскных мероприятий личность нападавшего была установлена. Он уже задержан и дал признательные показания. В настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу. 

По факту жестокого избиения полицейскими возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ – «Причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека». Задержанному грозит срок до 8 лет.

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