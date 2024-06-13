



В Волгограде полицейские выясняют обстоятельства происшествия в сквере на территории Кировского района. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, 9 июня здесь 42-летний мужчина напал с кулаками на 54-летнего местного жителя. Скорую пострадавшему вызвали очевидцы.

– Установлено, что 54-летний волгоградец находился в сквере Кировского района, где к нему подошел ранее неоднократно судимый 42-летний местный житель. Спровоцировав малозначительный конфликт, последний нанес несколько ударов руками и ногами по голове потерпевшего, а когда тот упал, скрылся, – рассказали в пресс-службе главка полиции. – Врачи диагностировали у потерпевшего тяжелую травму головы и сообщили в дежурную часть полиции.

По итогам оперативно-разыскных мероприятий личность нападавшего была установлена. Он уже задержан и дал признательные показания. В настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу.

По факту жестокого избиения полицейскими возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ – «Причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека». Задержанному грозит срок до 8 лет.