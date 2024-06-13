На турбазе под Волгоградом в уличном туалете нашли трупы двоих мужчин

12 июня в Серафимовическом районе Волгоградской области были обнаружены тела двоих мужчин. Как сообщает ИА «Высота 102», очевидцы нашли трупы в септике турбазы «Рыба Зверь» на территории станицы Усть-Хоперская.
По информации собственных источников редакции, на текущий момент уже установлены личности погибших. Ими оказались сотрудники турбазы: 48-летний садовник и 24-летний разнорабочий. Специалисты в нарушение техники безопасности спустились в септик для проведения чистки, однако отравились ядовитыми парами.
Фото из архива ИА «Высота 102»