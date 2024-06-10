Под Волгоградом неадекватная девушка вонзила зубы в полицейского

Новоаннинский районный суд в Волгоградской области осудил за применение насилия в отношении представителя власти 20-летнюю девушку. Как сообщили V102.RU в районном суде, злоумышленницу по уголовной статье приговорили к штрафу в размере 15 тысяч рублей.

Девушку признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Согласно материалам дела, в марте этого года осужденная сама позвонила в экстренные службы по номеру «112» и сообщила, что собирается покончить жизнь самоубийством. Девушка была пьяна и вела себя агрессивно. Полиция и медики, прибывшие по вызову, пытались ее успокоить, а она в ответ ругалась матом.

Сотрудник полиции пытался объяснить, что так себя вести не хорошо, но эти слова произвели на неадекватную девушку обратный эффект и она вонзила свои зубы в запястье правоохранителю. После этого на неадекватную молодую особу надели наручники.

В суде она полностью признала вину и раскаялась. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.