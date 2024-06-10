Вице-капитан «Ротора» Сергей Зуйков покинет клуб в ближайшее время

Защитник «Ротора» и один из вице-капитанов команды Сергей Зуйков может больше не сыграть за сине-голубых по решению руководства клуба, сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым».

По информации журналиста, 30-летний футболист не полетит на стыковой матч за выход в Первую лигу с «Новосибирском», который состоится 12 июня. Зуйков также не попал в заявку команды в двух последних турах чемпионата — с тем же «Новосибирском» дома и с «Уфой» на выезде 8 июня. Это были первые игры под руководством нового главного тренера Дениса Бояринцева. Отмечается, что у игрока по окончании нынешнего сезона завершается контракт с «Ротором».и продлен он не будет.

Последнюю на данный момент встречу за волгоградскую команду Зуйков провел 26 мая против «Чайки». После поражения в Песчанокопском со счетом 1:3 между футболистами и болельщиками сине-голубых возник серьезный конфликт, одним из участников которого являлся и Сергей. Вице-капитан «Ротора» успокаивал разъяренных фанатов и пытался стабилизировать ситуацию путем диалога с недовольными поклонниками волгоградцев.

Напомним, Сергей Зуйков перешел в «Ротор» перед стартом чемпионата Второй лиги 22-23 и сразу стал капитаном команды, которую тогда возглавлял Алексей Стукалов. Но с начала нынешнего сезона капитанская повязка перешла Алексею Шумских, а Зуйков стал одним из его ассистентов. За два года Сергей провел за клуб 57 матчей и забил восемь голов.

Спортивный обозреватель Иван Тюгаев

Фото: СК «Ротор» / vk.com