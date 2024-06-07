Расследования

Волгоградское УФАС выявило картель утилизаторов медотходов

Расследования 07.06.2024 11:04
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07.06.2024 11:04


Картельный сговор компаний, оказывающих лечебным учреждениям услуги по сбору, перевозке и обезвреживанию медицинских отходов, выявлен в Волгоградской области. Об этом, как передает V102.RU, сообщило сегодня, 7 июня, Волгоградское УФАС.

- В ноябре 2023 года ООО «ЭкоГрад», ООО «Волгоградмедутилизация», ООО «Медэкопром», ООО «Эко-Транс» и ООО «Вид-Авто» заключили антиконкурентное соглашение при оказании услуг по обращению с медицинскими отходами на территории Волгоградской области, - сообщили в УФАС. 

По данным ведомства, компании распределяли между собой участие в торгах на заключение государственных и муниципальных контрактов, а также выигрыш и цену.

Участники этого соглашения пытались в суде оспорить решение Волгоградского УФАС по возбуждению и рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства, признать его недействительным. Однако суд в июне текущего года поддержал позицию антимонопольного органа, отказав организациям в удовлетворении их требований.

- Учитывая извлечение дохода в крупном размере вследствие заключения устного антиконкурентного соглашения, в действиях должностных лиц организаций усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 178 УК РФ, поэтому данное дело находится на особом контроле правоохранительных органов, - указывает антимонопольный орган.

Статья 178 УК РФ (Ограничение конкуренции) предусматривает максимальное наказание в виде 6 лет лишения свободы и крупные штрафы.

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