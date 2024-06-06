СК назвал виновника массовой аварии с автобусом из Дагестана

Волгоградский следком начал проверку по факту массовой аварии с автобусом на Второй продольной в Советском районе Волгограда, произошедшей сегодня, 6 июня.

— Организована процессуальная проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), — прокомментировали V102.RU в пресс-службе областного СКР.

Предварительно, виновником аварии с участием 10 автомобилей стал водитель пассажирского автобуса. Пострадавших доставили в медучреждение, им оказывается необходимая помощь.

Напомним, что фотокорреспондент информагентства Павел Мирошкин выехал на место ДТП. Подробный фоторепортаж и свидетельства очевидцев — в отдельном материале.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»