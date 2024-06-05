Расследования

В Волжском прикрыли производство химии ООО «МБИ-Синтез»

Расследования 05.06.2024 13:22
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05.06.2024 13:22

В Волгоградской области по решению суда остановили деятельность предприятия по производству химической продукции ООО «МБИ-Синтез». В ходе проверки здесь были обнаружены многочисленные нарушения законодательства о промышленной и пожарной безопасности. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, к работе производитель химии вернется только после устранения всех серьезных недочетов.

Так, в процессе проверки было обнаружено, что в организации отсутствуют проектная и рабочая документация на строительство электроустановок, акты комплексного опробования ЛЭП, оборудования и документов о приемке их в эксплуатацию с учетом увеличения мощности с 250 до 500 кВт, а также документация на электроснабжение склада, градирни, помещения холодильного оборудования. 

– Помимо этого, в компании отсутствуют схемы электрических соединений и технологических систем, журналы учета электрооборудования, технические паспорта ЛЭП; перечень ЛЭП, оборудования и устройств электроустановок с их распределением по способу технологического управления и ведения, – уточнили в региональной пресс-службе судов. – Ряд производственных помещений ООО «МБИ-Синтез» не оснащены системой автоматической пожарной сигнализации, а также системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Учитывая выявленные нарушения. прокуратура направила иск в суд с требование приостановить деятельность предприятия. Волжский городской суд поддержал надзорный орган, однако ответчик обжаловал решение первой инстанции. 

Волгоградский областной суд, рассмотрев материалы, оставил решение Волжского суда без изменений, а апелляционную жалобу без удовлетворения.

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