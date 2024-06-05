СК проверит бассейн «Олимпия» в Волгограде после утопления девочки

Следственный отдел по Дзержинскому району Волгограда СУ СКР по области начал проверку после инцидента в бассейне спорткомплекса, где малолетняя девочка наглоталась воды и попала в больницу.

— По данному факту организована процессуальная проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), — пояснили V102.RU в волгоградском следкоме.

По предварительным данным, 4 июня 2024 года ребенок во время занятий по плаванию захлебнулся водой, в результате чего его госпитализировали в медучреждение в тяжелом состоянии. Врачам удалось нормализовать состояние девочки. Угрозы жизни и здоровью нет.

— Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято законное решение, — добавили в пресс-службе силового ведомства.

Как стало известно журналистам информагентства, инцидент произошел в спорткомплексе «Олимпия».

Напомним, в Волжском осудили фигурантов дела о гибели мальчика в аквапарке «XXI век».

Фото: СУ СКР по Волгоградской области