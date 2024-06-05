Расследования

СК проверит бассейн «Олимпия» в Волгограде после утопления девочки

Расследования 05.06.2024 09:24
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05.06.2024 09:24


Следственный отдел по Дзержинскому району Волгограда  СУ СКР по области начал проверку после инцидента в бассейне спорткомплекса, где малолетняя девочка наглоталась воды и попала в больницу. 

— По данному факту организована процессуальная проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), — пояснили V102.RU в волгоградском следкоме. 

По предварительным данным, 4 июня 2024 года ребенок во время занятий по плаванию захлебнулся водой, в результате чего его госпитализировали в медучреждение в тяжелом состоянии. Врачам удалось нормализовать состояние девочки. Угрозы жизни и здоровью нет. 

— Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято законное решение, — добавили в пресс-службе силового ведомства. 

Как стало известно журналистам информагентства, инцидент произошел в спорткомплексе «Олимпия».

Напомним, в Волжском осудили фигурантов дела о гибели мальчика в аквапарке «XXI век».

Фото: СУ СКР по Волгоградской области

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