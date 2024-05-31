Избивший пенсионерку в магазине под Волгоградом Цой отправится в спецклинику





Следователи города Волжский Волгоградской области завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя Алексея Цоя, который 25 марта в магазине «Покупалко» избил директора магазина и пожилую женщину. Как сообщили V102.RU в пресс-службе СУ СКР по региону, действия волжанина квалифицированы по ч.1 ст.213 УК РФ - хулиганство.

- В ходе расследования в отношении фигуранта назначена и проведена психиатрическая судебная экспертиза, по результатам которой ему рекомендовано принудительное лечение в медицинском учреждении, - пояснили в пресс-службе следственного управления.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для рассмотрения вопроса о передаче его в суд для применения принудительной госпитализации в медучреждение.

Напомним, нападение на двух женщин в супермаркете зафиксировали камеры установленные в торговом зале магазина. Видеокадры, на которых молодой мужчина наотмашь бьет пожилую женщину, вызвали негодование у жителей всего региона. Мужчина, ранее уже имевший судимости, после ареста был отправлен в СИЗО.