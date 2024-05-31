Экс-адвокату с четырьмя высшими дали 3,5 года строгача за мошенничество с аукционами





Городищенский районный суд Волгоградской области при поддержке районной прокуратуры огласил приговор в отношении ранее судимого 52-летнего местного жителя, который за крупную сумму пообещал жителю Воронежской области победу в аукционе на право пользования недрами земли. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, мужчина признан виновным в ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ - покушение на мошенничество в особо крупном размере по предварительгому сговору.

Согласно материалам дела, в 2020 году волгоградцу стало известно, что гражданину из Воронежской области необходима лицензия на недроиспользование и победа на аукционе, которая давала право использования участков в Иловлинском и Светлоярском районах. Вместе со своим сообщником обвиняемый убедил соискателя лицензии в необходимых связях в органах власти и заверил в гарантированной победе на аукционе. За свою помощь сообщники запросили весьма немалую сумму - 7,2 млн рублей.

Однако довести преступную схему до конца не удалось - противоправная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

После расследования стало известно, что подсудимый имеет 4 высших образования и ранее возглавлял коллегию адвокатов в Москве. При этом, еще и был осужден на 3 года Тверским районным судом за аналогичное преступление, где был освобожден условно-досрочно.

- С учетом обстоятельств совершения преступления, данных о личности виновного и мнения государственного обвинения суд приговорил мужчину к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - пояснила Оксана Черединина. - Сообщник осужденного ранее приговором районного суда осужден к 5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Свою вину бывший адвокат не признал. >Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.