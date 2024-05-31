Расследования

Экс-адвокату с четырьмя высшими дали 3,5 года строгача за мошенничество с аукционами

Расследования 31.05.2024 11:16
0
31.05.2024 11:16


Городищенский районный суд Волгоградской области при поддержке районной прокуратуры огласил приговор в отношении ранее судимого 52-летнего местного жителя, который за крупную сумму пообещал жителю Воронежской области победу в аукционе на право пользования недрами земли. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, мужчина признан виновным в ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ - покушение на мошенничество в особо крупном размере по предварительгому сговору.  

Согласно материалам дела, в 2020 году волгоградцу стало известно, что гражданину из Воронежской области необходима лицензия на недроиспользование и победа на аукционе, которая давала право использования участков в Иловлинском и Светлоярском районах. Вместе со своим сообщником обвиняемый убедил соискателя лицензии в необходимых связях в органах власти и заверил в гарантированной победе на аукционе. За свою помощь сообщники запросили весьма немалую сумму - 7,2 млн рублей. 

Однако довести преступную схему до конца не удалось - противоправная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

После расследования стало известно, что подсудимый имеет 4 высших образования и ранее возглавлял коллегию адвокатов в Москве. При этом, еще и был осужден на 3 года Тверским районным судом за аналогичное преступление, где был освобожден условно-досрочно.

- С учетом обстоятельств совершения преступления, данных о личности виновного и мнения государственного обвинения суд приговорил мужчину к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - пояснила Оксана Черединина. - Сообщник осужденного ранее приговором районного суда осужден к 5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Свою вину бывший адвокат не признал. >Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
31.05.2024 12:25
Расследования 31.05.2024 12:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.05.2024 20:16
Расследования 30.05.2024 20:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.05.2024 19:05
Расследования 30.05.2024 19:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.05.2024 16:19
Расследования 30.05.2024 16:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.05.2024 15:48
Расследования 30.05.2024 15:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.05.2024 14:53
Расследования 30.05.2024 14:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.05.2024 12:21
Расследования 30.05.2024 12:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.05.2024 11:26
Расследования 30.05.2024 11:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.05.2024 11:21
Расследования 30.05.2024 11:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.05.2024 10:25
Расследования 30.05.2024 10:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.05.2024 21:56
Расследования 29.05.2024 21:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.05.2024 18:51
Расследования 29.05.2024 18:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.05.2024 17:58
Расследования 29.05.2024 17:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.05.2024 17:51
Расследования 29.05.2024 17:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.05.2024 08:26
Расследования 29.05.2024 08:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:35
Две пассажирки такси пострадали в тройном ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:25
Избивший пенсионерку в магазине под Волгоградом Цой отправится в спецклиникуСмотреть фотографии
11:34
В Волгограде появились подробности столкновения мотоциклиста с Opel MerivaСмотреть фотографииCмотреть видео
11:16
Экс-адвокату с четырьмя высшими дали 3,5 года строгача за мошенничество с аукционамиСмотреть фотографии
10:15
Свои порядки: владельцы ресторана Rimini незаконно присвоили прилегающую парковкуСмотреть фотографии
10:11
Волгоградцам рассказали, где искать большие зарплатыСмотреть фотографии
09:43
Обгоревший труп нашли в сарае под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:26
Волгоградцев на выходных ждет пекло до +34º и дожди с грозойСмотреть фотографии
08:22
«Она в Волгограде священная?»: сетевики задрали ценники на говядину до немыслимой высотыСмотреть фотографии
07:46
Волгоградские отельеры массово избавляются от гостиничного бизнесаСмотреть фотографии
07:04
Первый пошел? В Волгоградской области готовятся открыть купальный сезон с 15 июняСмотреть фотографии
21:43
В Волгограде подростки на мотоцикле вновь угодили под колёса легковушкиСмотреть фотографии
21:19
Пыль степей Казахстана зацепила 30 мая ВолгоградСмотреть фотографии
21:12
В Волгоградской области готовятся запустить карту жителя регионаСмотреть фотографии
20:45
В школе Волжского 10-летнему ребенку вырвало дверью часть рукиСмотреть фотографии
20:16
Волгоградца оштрафовали на тысячу рублей за тату с нацистской символикойСмотреть фотографии
20:03
Волгоградский болельщик на велосипеде отправился поддержать «Ротор» на выездеСмотреть фотографии
19:34
Возле «Волгоград Арены» вспахали пути линии скоростного трамваяСмотреть фотографии
19:05
Скандально известный мебельщик Алхутов откупился от обманутых волгоградцевСмотреть фотографии
19:04
Запорную арматуру заменят коммунальщики на сетях сразу в двух районах ВолгоградаСмотреть фотографии
18:19
В Волгоградской области почти 2 млрд направят на ремонт дорог в 15 районахСмотреть фотографии
17:33
В Волгограде трепавшая нервы жильцам УК-банкрот задолжала 28 миллионов рублейСмотреть фотографии
16:19
Ставропольца осудили за производство 17 кг мефедрона под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:03
В Волгограде подвели итоги в организации школьного питанияСмотреть фотографии
15:48
Главой Быковского района переизбран Александр РычаговСмотреть фотографии
15:19
Директор ЦПКиО рискнул самыми смелыми и легкими сотрудниками паркаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:03
В Волгограде на видео попало жуткое ДТП у городской администрацииСмотреть фотографии
14:53
Волжанка инвестировала более 3 млн рублей в карман мошенникуСмотреть фотографии
14:44
В Волгограде пролетевшая на красный свет фура оставила мокрый след и разбитую легковушкуСмотреть фотографииCмотреть видео
14:42
Александр Бастрыкин взял на контроль расселение «аварийки» под ВолгоградомСмотреть фотографии
 