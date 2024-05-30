В Волгограде пролетевшая на красный свет фура оставила мокрый след и разбитую легковушку





Жесткое ДТП произошло в Дзержинском районе Волгограда из-за водителя фуры, который проигнорировал красный сигнал светофора и промчался вперед. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, в результате большегруз врезался в легковой автомобиль Hyundai Solaris, который совершал правый поворот на улицу Историческую.

От удара иномарку выбросило к обочине, а фура поехала дальше, оставляя за собой мокрый след на асфальте. Через несколько десятков метров большегруз все же остановился.

ДТП попало на камеры видеонаблюдения. За рулем иномарки находилась 33-летняя женщина. В ДТП она получила травмы и была госпитализирована в больницу.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области