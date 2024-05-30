



В Котельниковском район е Волгоградской области 44-летний водитель отечественной легковушки погиб в дорожно-транспортном происшествии с участием автогрейдера. По предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя тяжелой техники.

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, на автодороге, ведущей из Котельниково в Нагавскую, 52-летний в буксируемого автогрейдера не справился с управлением.

– В 16.35 автогрейдер выехал на встречную полосу, где произошло его столкновение с автомобилем «Лада Приора», – сообщили в главке полиции. – Водитель легкового автомобиля скончался на месте от полученных травм.







Судя по кадрам, опубликованным полицией с места аварии, в ДТП грейдер практически полностью разворотил «Приору».