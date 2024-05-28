Двое мужчин погибли в загоревшемся доме под Волгоградом





В городе Краснослободске Волгоградской области в ночь на 28 мая двое мужчин погибли в результате пожара в частном доме в переулке Дачный.

По данным экстренных служб, сообщение о возгорании дома поступило после полуночи.

- В одноэтажном жилом доме горели вещи. После ликвидации пожара на месте были обнаружены два трупа мужчин, - уточнили информагентству.

В региональном главке МЧС уточнили, что возгорание произошло в дома размером 5 на 7 квадратных метров.



- В 00:18 на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре. В 00:52 пожар был ликвидирован 50-ой пожарно-спасательной частью, - уточнили в ведомстве.



Причина пожара устанавливается.