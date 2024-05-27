Экс-главу района Волгоградской области Юрия Долидзе подозревают в разврате с детьми

В Волгоградской области бывшего главу Городищенского района Юрия Долидзе подозревают по тяжкой статье УК РФ – совершение развратных действий в отношении несовершеннолетних. Об этом ИА «Высота 102» сообщает со ссылкой на собственные источники в следственных органах. Долидзе в минувшие выходные поместили в следственный изолятор.

По сообщению знакомого с ситуацией собеседника информационного агентства, Юрий Долидзе был задержан на минувшей неделе.

– Его подозревают по статье 135 УК РФ. Причем ему инкриминируют часть вторую, а это совершение развратных действий сексуального характера в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста, – уточняет источник информагентства.

В картотеке Дзержинского районного суда имеется информация об избрани Юрию Долидзе меры пресечения в виде заключения под стражу. Материалы поступили в суд 25 мая и уже через час в тот же день были рассмотрены. Заседание проходило в закрытом формате.

Отметим, что СУ СК России по Волгоградской области до настоящего времени не озвучивало информации о задержании экс-чиновника. Вероятнее всего ввиду специфики преступления, в котором подозревают Долидзе, расследование и дальнейшее рассмотрение дела в суде будет проходить без лишней огласки.

Напомним, что Юрий Долидзе покинул пост главы Городищенского района Волгоградской области 25 марта 2015 года, чему предшествовал громкий политический скандал. Так, в частности, Городищенская районная дума большинством голосов 17 марта 2015 года досрочно прекратила полномочия главы администрации муниципального образования в связи с его неэффективной работой. В частности, народные избранники обвинили сити-менеджера в недостаточности принятых мер по погашению долгов за газ коммунального оператора Городищенского городского поселения – МУП «ГорХоз». На следующий день, 18 марта, Юрий Долидзе обратился в суд с требованием признать нормативный акт районной думы об его отставке незаконным. По ходатайству заявителя суд приостановил действие этого документа, вернув временно Юрия Долидзе на пост главы администрации района. Однако вскоре Долидзе сам написал заявление о сложении полномочий.