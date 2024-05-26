На видео попала массовая драка у ресторана «Кацо» в Волгограде

В Тракторозаводском районе Волгограда в микрорайоне Спартановка у ресторана грузинской кухни «Кацо» по улице Николая Отрады, 10 накануне вечером произошла массовая драка.

— В конфликте участвовали несколько человек, в том числе и женщины. Здесь часто происходят «разборки». Живущих по соседству людей это, конечно, напрягает, — сообщают очевидцы инцидента в соцсетях.

В самом ресторане вечернюю потасовку не подтвердили, но и не опровергли, пообещав предоставить комментарий чуть позже.

В ГУ МВД России по Волгоградской области в ответ на запрос журналистов V102.RU пояснили следующее:

— С заявлениями никто не обращался, из медучреждений сведений об обращении с травмами не поступало. Участники конфликта скрылись до прибытия патруля.

По не подтвержденной официально информации, причиной столь бурного выяснения отношений стала агрессия одного из мужчин по отношению к девушке, а дерущихся разнимала охрана увеселительного заведения.

Напомним, забивший незнакомца у караоке-бара «Соловей» в Волжском по суду остался в колонии.

Видео: «Жесть Волгограда» / t.me