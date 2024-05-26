Происшествия

На видео попала массовая драка у ресторана «Кацо» в Волгограде

Происшествия 26.05.2024 19:31
0
26.05.2024 19:31


В Тракторозаводском районе Волгограда в микрорайоне Спартановка у ресторана грузинской кухни «Кацо» по улице Николая Отрады, 10 накануне вечером произошла массовая драка. 

— В конфликте участвовали несколько человек, в том числе и женщины. Здесь часто происходят «разборки». Живущих по соседству людей это, конечно, напрягает, — сообщают очевидцы инцидента в соцсетях. 

В самом ресторане вечернюю потасовку не подтвердили, но и не опровергли, пообещав предоставить комментарий чуть позже.

В ГУ МВД России по Волгоградской области в ответ на запрос журналистов V102.RU пояснили следующее: 

— С заявлениями никто не обращался, из медучреждений сведений об обращении с травмами не поступало. Участники конфликта скрылись до прибытия патруля. 

По не подтвержденной официально информации, причиной столь бурного выяснения отношений стала агрессия одного из мужчин по отношению к девушке, а дерущихся разнимала охрана увеселительного заведения. 

Напомним, забивший незнакомца у караоке-бара «Соловей» в Волжском по суду остался в колонии.  

Видео: «Жесть Волгограда» / t.me 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
25.05.2024 13:22
Происшествия 25.05.2024 13:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.05.2024 12:24
Происшествия 25.05.2024 12:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.05.2024 11:59
Происшествия 25.05.2024 11:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.05.2024 11:42
Происшествия 25.05.2024 11:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.05.2024 17:38
Происшествия 24.05.2024 17:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.05.2024 22:18
Происшествия 23.05.2024 22:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.05.2024 20:40
Происшествия 23.05.2024 20:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.05.2024 18:56
Происшествия 23.05.2024 18:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.05.2024 15:44
Происшествия 23.05.2024 15:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.05.2024 13:05
Происшествия 23.05.2024 13:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.05.2024 11:20
Происшествия 23.05.2024 11:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.05.2024 09:13
Происшествия 23.05.2024 09:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.05.2024 06:33
Происшествия 23.05.2024 06:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.05.2024 20:27
Происшествия 22.05.2024 20:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.05.2024 18:47
Происшествия 22.05.2024 18:47
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:52
Юрист семьи покалеченного в «Воинграде» волгоградца обвинил ответчиков в кумовствеСмотреть фотографии
19:31
На видео попала массовая драка у ресторана «Кацо» в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:11
«Когда-то сюда может вернуться вода»: заброшенный родник жизни на Мамаевом кургане стал приютом для диких животныхСмотреть фотографии
16:56
Битту Маллик, краски Холи и счастье: в ЦПКиО Волгограда прикоснулись к ИндииСмотреть фотографии
15:48
Aviaincident: в аэропорту Волгограда на старте отказали тормоза самолета DR1/LСмотреть фотографии
14:56
Возмутившая Бастрыкина горе-мать оказалась в эфире у ГордонаСмотреть фотографии
14:05
Город коммунальных катастроф под Волгоградом оставили без воды до 27 маяСмотреть фотографии
13:24
«Он был настоящим мужиком»: в бассейне Волгограда прошел Матч звезд памяти Валерия ПригодыСмотреть фотографии
12:31
Ректоры волгоградских вузов опубликовали зарплаты за 2023 годСмотреть фотографии
12:23
Волгоградским казакам на неделе отключат ТВ и радиоСмотреть фотографии
11:34
Справивших юбилей и уволившихся волгоградцев ждет повышенная пенсияСмотреть фотографии
10:30
В Волгоградской области с высоты истребили опасных вредителейСмотреть фотографии
10:03
Один район Волгограда с 27 мая оставят без горячей водыСмотреть фотографии
09:19
В Волгограде бесследно исчез высокий мужчина с поясной сумкойСмотреть фотографии
08:31
Новая неделя испытает волгоградцев холодом и жаройСмотреть фотографии
07:51
«Не страшно только идиотам»: волгоградец рассказал о возвращении на СВО после тяжелейшего раненияСмотреть фотографии
22:15
Праздничным салютом закончился последний звонок в ВолжскомСмотреть фотографии
21:46
«Ротор» 26 мая сыграет на выезде с «Чайкой»Смотреть фотографии
21:12
В Волжском для выпускников устроили пенную вечеринкуСмотреть фотографии
20:52
Волгоградцев ждет жаркая неделя в конце маяСмотреть фотографии
20:07
Экс-чиновники на ниве просвещения: сколько зарабатывают директора волгоградских колледжейСмотреть фотографии
19:18
Новый аттракцион для волгоградцев прошел тест-драйв в КитаеСмотреть фотографии
18:08
Под Волгоградом вертолет санавиации приземлился на стадионеСмотреть фотографии
17:13
Скубаться и колготиться: какие слова выдадут настоящего волгоградцаСмотреть фотографии
16:34
В Котово показали масштаб порыва на водоводеСмотреть фотографии
15:52
Юные волгоградские гандболистки покорили песок на Черноморском побережьеСмотреть фотографии
14:56
Андрей Бочаров посетил новый молодежный центрСмотреть фотографии
14:01
Подешевели лекарства, но подорожали стрижки: в Волгоградской области замедлилась инфляцияСмотреть фотографии
13:22
Сокрушительный град уничтожил сады и огороды под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:24
Под Волгоградом разыскивают виновника массового ДТПСмотреть фотографии
 