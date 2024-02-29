Расследования

Забивший незнакомца у клуба в Волжском по суду остался в колонии

Расследования 29.02.2024 09:28
0
29.02.2024 09:28


Евгений Зотов, забивший прошлым летом у караоке-бара «Соловей» в Волжском Волгоградской области ранее незнакомого ему 30-летнего мужчину, не смог оспорить приговор, сообщает V102.RU.

— Приговор Волжского городского суда, согласно которому Зотов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) оставлен без изменения судом апелляционной инстанции, — пояснили в пресс-службе городского суда. 

Уточняется, что фигуранту дела назначили 7,5 лет колонии строгого режима. Потерпевший Караваев С.А.  скончался после нескольких ударов в лицо и голову, нанесенным его  оппонентом из-за закрытой черепно-мозговой травмы.    

Напомним, инцидент произошел 26 августа 2023 года у заведения, расположенного на бульваре Профсоюзов, 9. Зотов совершил преступление, будучи пьяным. Словесный конфликт быстро перерос в драку. 

Ранее суд нашел шесть смягчающих обстоятельств в деле об убийстве посетителя караоке-клуба. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
29.02.2024 10:23
Расследования 29.02.2024 10:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.02.2024 09:47
Расследования 29.02.2024 09:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.02.2024 22:01
Расследования 28.02.2024 22:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.02.2024 20:18
Расследования 28.02.2024 20:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.02.2024 17:56
Расследования 28.02.2024 17:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.02.2024 17:31
Расследования 28.02.2024 17:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.02.2024 14:02
Расследования 28.02.2024 14:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.02.2024 11:50
Расследования 28.02.2024 11:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.02.2024 15:21
Расследования 27.02.2024 15:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.02.2024 11:39
Расследования 27.02.2024 11:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.02.2024 18:42
Расследования 26.02.2024 18:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.02.2024 13:48
Расследования 24.02.2024 13:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.02.2024 12:45
Расследования 23.02.2024 12:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.02.2024 08:12
Расследования 23.02.2024 08:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.02.2024 21:08
Расследования 22.02.2024 21:08
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:33
В Волгограде к выходным ждут «зеркальные» температуры и штормСмотреть фотографии
11:17
В музее истории завода «Красный Октябрь» открылась выставка к 125-летию предприятияСмотреть фотографии
10:30
«И ты, помидор?»: цены на томаты в Волгоградской области выросли на 10%Смотреть фотографии
10:23
Волгоградские аграрии готовятся засадить овощами более 22 тыс. гектаров земельСмотреть фотографии
10:19
Глава района Волгоградской области обвинил двойника в рассылке фейковСмотреть фотографии
09:51
РПН сообщил волгоградцам об угрозе «удара по почкам» после весенней уборкиСмотреть фотографии
09:47
ФСБ задержала в аэропорту Волгограда 19-летнего спонсора ВСУСмотреть фотографииCмотреть видео
09:31
Волгоградцев предупредили о новых правилах пересечения границы с детьмиСмотреть фотографии
09:29
Владимир Путин 19-й раз расскажет, что ждет РоссиюСмотреть фотографии
09:28
Забивший незнакомца у клуба в Волжском по суду остался в колонииСмотреть фотографии
09:12
Четыре села Волгоградской области получили доступ к скоростному интернету и мобильной связиСмотреть фотографии
08:48
Морозы отступят 1 марта в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:18
Цены на бензин в Волгоградской области встали как вкопанныеСмотреть фотографии
07:06
Пожар на складе пиломатериалов тушат в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
06:54
40 учителей из Волгоградской области получат по 100 тысячСмотреть фотографии
22:01
Волгоградские браконьеры получили на двоих 10 лет за ловлю осетраСмотреть фотографии
21:34
В Волгограде и области посчитали число бездомных животныхСмотреть фотографии
20:18
В Волгограде на мебельщика-кидалу Алхутова завели еще одно делоСмотреть фотографии
20:00
Волгоградцы озвучили плату за отказ от эквилибристики и духотыСмотреть фотографии
19:15
Трехкилометровая пробка парализовала Первую продольную в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:52
147 «земских» медиков трудоустроят в Волгоградской области в этом годуСмотреть фотографии
18:45
В СВО погиб мобилизованный из Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:10
Глава ФАС РФ заявил о снижении цен на кур и яйцаСмотреть фотографии
18:07
В Волжском на выходе из поликлиники замертво упал мужчинаСмотреть фотографии
17:56
Облсуд дал отсрочку ритуальщице, заработавшей на беде волгоградцевСмотреть фотографии
17:31
Уcтроившего поножовщину рецидивиста взяли росгвардейцы на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
15:43
Мэрия Волгограда выплатит 612 тысяч пострадавшему на темной дороге мотоциклистуСмотреть фотографии
15:37
Матери погибшего на СВО волгоградца больше года отказывали в выплатахСмотреть фотографии
15:35
Следователи объявили о розыске пропавшего подростка из КамышинаСмотреть фотографии
14:02
Опубликовано видео из зала суда по делу Журавеля. Защита обжалует приговорСмотреть фотографии
 