Забивший незнакомца у клуба в Волжском по суду остался в колонии

Евгений Зотов, забивший прошлым летом у караоке-бара «Соловей» в Волжском Волгоградской области ранее незнакомого ему 30-летнего мужчину, не смог оспорить приговор, сообщает V102.RU.

— Приговор Волжского городского суда, согласно которому Зотов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) оставлен без изменения судом апелляционной инстанции, — пояснили в пресс-службе городского суда.

Уточняется, что фигуранту дела назначили 7,5 лет колонии строгого режима. Потерпевший Караваев С.А. скончался после нескольких ударов в лицо и голову, нанесенным его оппонентом из-за закрытой черепно-мозговой травмы.

Напомним, инцидент произошел 26 августа 2023 года у заведения, расположенного на бульваре Профсоюзов, 9. Зотов совершил преступление, будучи пьяным. Словесный конфликт быстро перерос в драку.

Ранее суд нашел шесть смягчающих обстоятельств в деле об убийстве посетителя караоке-клуба.

Фото: архив ИА «Высота 102»