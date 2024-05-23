В Волгоградской области автокран съехал с дороги и перевернулся





В Котовском районе Волгоградской области сегодня, 23 мая, водитель автокрана пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия. Многотонная машина вылетела с дороги и перевернулась.

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло в первой половине дня на 125-м километре автодороги «Калининск – Жирновск – Котово – Камышин».

– 44-летний водитель автокрана, двигаясь в сторону Котово, не справился с управлением и совершил съезд на правую обочину по ходу движения с последующим опрокидыванием в кювет, – прокомментировали ДТП полицейские.





С места происшествия мужчина был доставлен бригадой скорой помощи в Котовскую ЦРБ.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области