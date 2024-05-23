Водитель автобуса зажал дверью школьницу в Волгограде





В Волгограде 22 мая в результате дорожно-транспортных происшествий с участием троллейбуса в первом случае и автобуса во втором помощь медиков потребовалась пожилой женщине и школьнице.

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, в ДТП на проспекте Жукова в Дзержинском районе травму получила 78-летняя женщина.

– По предварительной информации, в 11.55 61-летний водитель троллейбуса напротив дома №94 по проспекту им. Жукова при движении допустил в салоне падение 78-летней пенсионерки. В результате ДТП пассажирка доставлена в медучреждение, – рассказали в главке полиции.

В экстренных службах, женщина была доставлена в больницу №25 с травмой спины.

Дорожное происшествие с участием автобуса случилось в тот же день, 22 мая, вечером в Тракторозаводском районе. Здесь на остановке «Рынок ТЗР» водитель прижал дверью 14-летнюю девочку. Девочке была оказана помощь в травмпункте, сообщают источники ИА «Высота 102».