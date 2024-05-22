МЧС предупредило волгоградцев о резком ухудшении погоды









Главное управление МЧС России по Волгоградской области предупредило жителей региона о резком ухудшении погодных условий во второй половине дня 22 мая. Со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС спасатели сообщают о грозах и усилении ветра.

– До конца суток 22 мая в отдельных районах Волгоградской области ожидаются кратковременные дожди, грозы, порывы ветра при грозах 15-20 м/с.При непогоде возможны повреждения линий электропередач, повал деревьев, повреждения кровель, широкоформатных рекламных конструкций, а также ветхих и слабо укрепленных конструкций, приводящее к затору на дорогах, повреждения автотранспорта и высотной строительной техники, – предупреждают в ГУ МЧС.

Жителей региона призывают без необходимости не выходить из домов в случае непогоды, закрыть форточки, а автомобили поставить в гаражи.

– Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях соблюдайте скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения, – обращаются к водителям спасатели.

При происшествиях советуют звонить по телефону «101» с мобильного телефона.