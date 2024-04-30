Происшествия

В Волгоградской области насмерть разбился юный мотоциклист

Происшествия 30.04.2024 10:07
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30.04.2024 10:07


Смертельное ДТП произошло в Урюпинском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, на 35 км автодороги «р.п Новониколаевский – г. Урюпинск – ст. Нехаевская – х. Краснополье – с. Манино» ночью погиб 17-летний мотоциклист.

По предварительной информации, он не справился с управлением и совершил наезд на металлический отбойник. Водительского удостоверения у подростка не было.

В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области  

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