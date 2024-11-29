



В Волгограда спасателям пришлось экстренно вскрывать квартиру в одном из жилых домов Краснооктябрьского района, где находился полуторогодовалый ребенок с включенной газовой плитой, передает V102.RU.

Молодая мама вышла на пару минут в подъезд, когда входная дверь случайно захлопнулась. Волгоградка только после этого осознала, что ключи остались в квартире.

Приехавшие на вызов обеспокоенной женщины спасатели вскрыли входную дверь и выключили газовую плиту. К счастью, малыш даже не успел заметить отсутствия взрослых.