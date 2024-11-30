В Волгограде медики выходили младенца весом 780 грамм





В Волгограде специалистам перинатального центра №2 вновь удалось выходить недоношенного малыша. Как сообщает ИА «Высота 102», младенец появился на свет с экстремально низким весом всего 780 грамм.

По информации врачей, из-за медицинских показаний на 25-ой неделе роженице потребовалось кесарево сечение. В результате ребёнок родился в крайне ослабленном состоянии.

- Три месяца малыш находился в реанимации, были сложности с легкими, долго учился дышать самостоятельно, врачи буквально каждый день боролись за жизнь. Рядом всегда была мама, кормила грудным молоком, разговаривала, поддерживала, - рассказали журналистам в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Помимо проблем с органами дыхания, ребёнку потребовалась операция на глазах. Благодаря медикам, малышу удалось преодолеть все сложности. На сегодняшний день мальчик, которого родители нарекли Олегом, хорошо прибавил в весе, добрав до 2,3 килограмма.

Отметим, в настоящее время мама вместе с ребёнком завершают лечение. Как ожидается, в понедельник они уже будут выписаны из перинатального центра домой.

Фото: облкомздрав