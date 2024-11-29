В Волгограде проложили новый трубопровод к домам на ул. Кузнецкой





В Ворошиловском районе Волгограда специалисты заменили 50 метров обратного трубопровода по улице Кузнецкой. Как сообщили V102.RU в «Концессиях теплоснабжения», в ближайшее время на участке будут проведены работы по восстановлению теплового канала, а также благоустройству территории.

– Циркуляция в системе горячего водоснабжения необходима для предотвращения остывания воды в трубопроводе, когда ей долго не пользуются, например, в ночное время. Для этого параллельно основным трубам, по которым подается горячая вода, устанавливается циркуляционный трубопровод, а в тепловом пункте - циркуляционный насос, который обеспечивает постоянное движение воды в системе, – пояснили в «Концессиях».

Как отметили в компании, такие трубопроводы обычно прокладываются сразу при строительстве многоквартирных домов, однако на практике есть они далеко не везде.