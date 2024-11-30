Общество

В Волжском продлят работу общественного транспорта за 176,6 млн рублей

Общество 30.11.2024 08:58
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30.11.2024 08:58


29 ноября власти Волжского объявили о поиске транспортной компании, готовой взять в обслуживание 30 муниципальных маршрутов общественного транспорта. Как сообщает ИА «Высота 102», подрядчику предстоит обеспечить работу подвижного состава в течение пяти месяцев.

Согласно аукциону, одним лотом идут и автобусные, и трамвайные маршруты. В числе первых: №1 «32 мкр — ЖДВ», №11 «32 мкр — п. Краснооктябрьский — СНТ «Лилия», №14 «37 мкр — гипермаркет «Магнит», №15 «Парк — дачи ДОК», №2 «пл. Свердлова — о. Зеленый-2», №21 «32 мкр — АО «ТЕКСКОР», № 24 «37 мкр — ЖДВ», №2у «37 мкр — Гипермагнит «Магнит», №3 «Парк — о. Зеленый (дамба)», №30 «37 мкр — ТЭЦ-1», №34 «ЖДВ — ЛПК», №35 «ЛПК — АО «ТЕКСКОР», №4 «Парк — СНТ «Цветущий сад», №40 «пл. Строителей — Городской пляж», №41 «37 мкр — СНТ «Взморье», №42 «37 мкр — СНТ «Цветущий сад», №5 «пл. Свердлова — завод им. Макарова», №51 «37 мкр — СНТ «Исток», №55 «37 мкр — Новое кладбище», №60 «7 мкр — Кладбище №2», №62 «30 мкр — Кладбище №2», №7 «пл. Строителей — АО «ТЕКСКОР».

В числе трамвайных маршрутов: №1 «ул. Логинова - АО «ТЕКСКОР», №2 «п. Рабочий – «Волжский Оргсинтез», №2а «п. Рабочий - АО «ТЕКСКОР», №3 «ул. Логинова - п. Рабочий», №4 «ул. Логинова - ул. Карбышева», №4а «ул. Логинова - ул. Оломоуцкая», №7 «Оломоуцкая - ТЭЦ-1».

Перевозчик должен будет приступить к работам с 11 января 2025 года. Победитель аукциона будет определён по итогу открытых конкурсных процедур в течение ближайших недель. Транспортные услуги будут оказываться организацией до 31 мая 2025 года. На эти цели из бюджеты выделено 176,6 млн рублей.

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