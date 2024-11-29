Под Волгоградом фура с капустой перекрыла участок трассы Р-22





В Новоаннинском районе Волгоградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нагруженной капустой фуры. По сообщению Госавтоинспекции, авария произошла на участке трассы Р-22 «Каспий».

- По предварительным данным, во время движения транспортного средства произошел разрыв сцепки с последующим опрокидыванием полуприцепа. С применением тяжелой техники проводятся работы по освобождению проезжей части. В ДТП никто не пострадал, - уточнили в Госавтоинспекции.





На участке дороги на время работ введено реверсивное движение. Водители сообщают, что в связиДТП образовалась пробка от хутора 1-я Березовка.

Фото: Госавтоинспекция