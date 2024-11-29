Волгоградские УК оштрафовали на 42 миллиона рублей

За 10 месяцев 2024 года по итогам обращений граждан и контрольно-надзорных мероприятий органов Госжилнадзора в адрес нерадивых управляющих компаний, ТСЖ, ресурсоснабжающих организаций назначены 512 административных штрафов на общую сумму свыше 42,5 млн рублей. Такие данные, передает V102.RU, сообщили в региональной госжилинспекции. Для сравнения: по итогам 2021 года таких штрафов было выписано на 65 млн.
Только в октябре 2024 года вынесены 44 постановления о назначении административных наказаний, в том числе в виде предупреждения — 7, в виде штрафа — 37 на общую сумму 2,667 млн руб.
Такие меры применяются за нарушение лицензионных требований предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, правил содержания и ремонта жилых домов и жилых помещений, несоблюдение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами, нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
Напомним, чтобы пожаловаться на УК, необходимо направить официальное обращение через ГИС ЖКХ в электронном виде, почтовым отправлением или лично:
- по г. Волгограду — в Управление «Жилищная инспекция Волгограда» ДЖКХ и ТЭК администрации Волгограда (400074, г. Волгоград, ул. Козловская, 39А);
- по г. Волжский, г. Михайловка, г. Камышин, г. Урюпинск, г. Фролово — в администрации городских округов;
- по остальным муниципальным образованиям — в инспекцию государственного жилищного надзора Волгоградской области (400074, г. Волгоград, ул. Козловская, 39А).