Волгоградские УК оштрафовали на 42 миллиона рублей

За 10 месяцев 2024 года по итогам обращений граждан и контрольно-надзорных мероприятий органов Госжилнадзора в адрес нерадивых управляющих компаний, ТСЖ, ресурсоснабжающих организаций назначены 512 административных штрафов на общую сумму свыше 42,5 млн рублей. Такие данные, передает V102.RU, сообщили в региональной госжилинспекции. Для сравнения: по итогам 2021 года таких штрафов было выписано на 65 млн.

Только в октябре 2024 года вынесены 44 постановления о назначении административных наказаний, в том числе в виде предупреждения — 7, в виде штрафа — 37 на общую сумму 2,667 млн руб.

Такие меры применяются за нарушение лицензионных требований предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, правил содержания и ремонта жилых домов и жилых помещений, несоблюдение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами, нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

Напомним, чтобы пожаловаться на УК, необходимо направить официальное обращение через ГИС ЖКХ в электронном виде, почтовым отправлением или лично: