Общество

Бастрыкин проконтролирует дело о провалившейся в люк волгоградке

Общество 30.11.2024 10:15
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30.11.2024 10:15


30 ноября Александр Бастрыкин затребовал доклад по предварительному расследованию обстоятельств травмирования жительницы посёлка Ерзовка Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», 23 ноября женщина вместе с собакой провалилась в открытый люк, однако, несмотря на резонанс в СМИ, безалаберность коммунальщиков так и не сыскала ответа со стороны надзорных структур.

- На единую многоканальную телефонную линию Информационного центра СК России обратилась жительница Волгоградской области. В ноябре текущего года в рабочем поселке Ерзовки женщина упала в неогороженный открытый коллектор глубиной четыре метра на неосвещенной территории, получив многочисленные ушибы и ссадины. Помощь пострадавшей оказали прохожие. Виновные лица из числа сотрудников коммунальной службы, ответственных за содержание канализационных систем, к ответственности не привлечены, - говорится в сообщении пресс-службы СК России.


Напомним, ранее редакция сообщала, что пострадавшая лишь чудом избежала серьёзных увечий. На дне глубокого колодца находилась запорная арматура. Женщина провалилась в пространство между массивным железным вентилем и железобетонной стенкой. Вызволять волгоградку пришлось сотрудникам пожарной части №87.

Отметим, в настоящее время в центральном аппарате СК России ожидают от регионального управления информацию об обстоятельствах произошедшего, а также мерах, предпринятых для наказания виновных.

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