Расселенный после взрыва газа дом в Волгограде снова загорелся

Напомним,
В Волгограде пожарным вновь пришлось выезжать на вызов на Титова,9. Как рассказали V102.RU в ГУ МЧС по Волгоградской области, горели вещи б/у на площади 15 квадратных метров. Возгорание было ликвидировано в 18-28 ч.
расселенный после взрыва газа дом на улице Титова,9 горел 27 ноября. Пожар потушили в одной из брошенных квартир.
Расселенные дома, к слову, горят в Волгограде регулярно. Постоянные пожары, например, происходят в брошенных двухэтажках в Красноармейском районе.
Фото из архива