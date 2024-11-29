



Пассажирка круизного лайнера Swan Hellenic Diana из Волгограда Наталья Литвинова 26 ноября объявила голодовку в качестве протеста, адресованного круизной компании Swan Hellenic, в ответ на предложение о возмещении лишь 50% стоимости несостоявшегося путешествия в Антарктиду. Четвертый день женщина остается без воды и еды у ресепшена на судне и заявляет, что готова прекратить голодовку лишь в том случае, если организатор тура примет ее условия. Об этом Наталья рассказала в комментарии ИА «Высота 102».

– 13 ноября мы должны были выйти из Кейптауна в шесть часов вечера, а вышли 14 ноября в шесть часов утра. В связи с этим и возникли подозрения, что с судном что-то не то. 22 ноября нам объявили, что в одном из винтов происходит вибрация – индикатор показывает какую-то неисправность. Нас останавливали на час-два, осмотрели, а уже дальше мы пошли не на полном ходу, – рассказала Наталья Литвинова. – По дороге мы успели посетить остров Тристан-да-Кунья, куда, естественно, прибыли с опозданием, потому что позже вышли из порта. И между островом Тристан-да-Кунья и островами Южной Георгии нам объявили о поломке. К островам Южной Георгии мы приплыли с опозданием на сутки – 24-го числа.





По словам Натальи, после круиза на шлюпках туристов собрали в конференц-зале, чтобы сообщить об отмене плавания в Антарктиду по причине поломки одного из винтов.

– Нам сказали ждать предложения от круизной компании. Более чем через 24 часа компания предложила нам возместить 50% круиза либо 65% скидку на бронь другого круиза. Отмечу, что нашим круизом было запланировано 15 точек высадки, 10 из которых – в Антарктиде. Но мы посетили только три точки, – продолжает волгоградка.

Туристам дали понять, что главная цель круизной компании – скорейшее прибытие судна в Ушуаю для ремонта вышедшего из строя винта, а потому больше никаких высадок не состоится.

– В Ушуаю на одном винте нам плыть пять-шесть дней. Получается, что с 25-го числа мы только к 1 декабря прибудем к месту назначения. То есть 6-7 дней мы просто-напросто будем болтаться в море. Таким образом, круизная компания по факту нам не оказала обещанных услуг.

Однако у круизной компании свой взгляд на ситуацию, говорит Наталья:

– Они считают круиз днями или еще как-то, поэтому считают свое предложение более чем адекватным. В компании говорят, что в подобных случаях компенсация выплачивается в размере 30%. Но я считаю такое предложение издевательством. Я восемь лет мечтала попасть в Антарктиду и несколько последних лет копила на этот круиз, – сдерживая слезы, говорит туристка. – Любой самый дешевый круиз в Антарктиду на сегодня у этой компании стоит уже 10 тысяч долларов. Нам предлагают всего три тысячи долларов компенсации. Это необоснованная подачка.





Голодовка, по мнению Натальи, – едва ли ни единственный ее шанс оказаться в Антарктиде.

– Со вторника я не пью и не ем. Я хочу, чтобы меня поняли, – мне не нужно 100-процентное возмещение круиза, мне нужен круиз в Антарктиду. Я не знаю, сколько еще лет у меня не будет подобной возможности.

Волгоградка уже составила письменное требование в адрес круизной компании Swan Hellenic о возмещение стоимости билетов и организации тура в Антарктиду в течение предстоящих двух лет.

– Физически я чувствую себя хорошо, но эмоциональное состояние, конечно, подорвано. Однако я не планирую прекращать голодовку, пока компания не даст мне правильного предложения, – заявляет Наталья Литвинова.