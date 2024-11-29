Расследования

Под Волгоградом осудили сделавшую своих детей миллионерами бухгалтера

Расследования 29.11.2024 20:49
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29.11.2024 20:49


Светлоярский районный суд Волгоградской области вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего бухгалтера государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Волгоградский медико-экологический техникум». Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, она признана виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения) и приговорена к трем с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. 
Как установил суд, женщина с 2015 по 2022 годы перечисляла на карты своему сыну и дочери денежные средства в виде заработной платы, премий и пособий. При этом фактически ее родственники в учреждении не работали. В результате подсудимой удалось похитить более 47 млн рублей.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке. Раскрыть это преступление удалось по материалам прокурорской проверки. 
В надзорном органе добавили, что бывший бухгалтер, потратив 47 миллионов рублей, возместила лишь 800 тысяч.

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