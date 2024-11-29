В Волгограде ликвидировали крупную свалку в Дзержинском районе

Несанкционированная свалка на улице Житкурской, 46 образуется с регулярной периодичностью. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регионального оператора «ЭкоЦентр», буквально в нескольких метрах от частных домов выгружают мусор серые возчики, сюда же бросают отходы и сами жители этой улицы.

– За последние несколько недель здесь скопилось порядка 100 кубометров отходов – это как 90 заполненных евроконтейнеров. Жители домов, расположенных в непосредственной близости к свалке, попросили помочь избавить их от такого соседства, – сообщили в компании.

«Борьба» с мусором на этом участке длилась несколько часов: сотрудники регоператора задействовали и ручной, и механизированный труд трех машин спецтехники, а рядом с этим местом установили два евроконтейнера с ежедневной периодичностью вывоза.

Согласно реестру мест накопления ТКО, по этому адресу в Волгограде должна располагаться полноценная контейнерная площадка с евроконтейнерами. Но по факту она отсутствует. По вопросу организации контейнерной площадки регоператор подготовил письмо в администрацию Дзержинского района.

Фото из архива V102.RU