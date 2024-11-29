В Котово мужчина в плохом настроении перебил стекла в магазине

В Котово задержан уличный хулиган, повредивший окна в магазине. В отношении 40-летнего местного жителя составлен административный материал, рассказали V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области.
Ночью 29 ноября, находясь в состоянии алкогольного опьянения, у дома по ул. Мира мужчина металлической трубой разбил три окна местного магазина, расположенного на первом этаже здания.
Причину своей агрессии котовчанин объяснил воздействием алкоголя и перепадом настроения.
По предварительным данным сумма причиненного ущерба составляет около 30 тысяч рублей.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области