Центробанк запустил голосование за символ новой тысячерублевой банкноты





Центральный Банк России 29 ноября запустил народное онлайн-голосование, в ходе которого россиянам предлагают выбрать ту достопримечательность Приволжского федерального округа, которая будет изображена на новой купюре номиналом 1000 рублей.

Как сообщает ИА «СарИнформ», в выборку, в частности, попали достопримечательности Саратовского региона. Это аэропорт «Гагарин», консерватория имени Собинова, мост Саратов-Энгельс и Парк покорителей космоса.

Также среди представленных на выбор достопримечательностей оказался музей-заповедники «Тарханы» в Пензенской области, Дворец землевладельцев в Казани, Жигулевская ГЭС и др.

Всего в голосовоании представлен 21 символ городов ПФО.

К слову, в саратовской консерватории уже помечтали о том, как могла бы выглядеть банкнота с изображением учебного заведения.

Фото: vk.com/saratovconservatory