В Волгограде 17-летний лихач протаранил столб на ул. Ангарской





30 ноября в Дзержинском районе Волгограда 17-летний водитель легкового автомобиля на полном ходу влетел в опору уличного освещения. Как сообщает ИА «Высота 102», ДТП произошло поздней ночью на участке проезжей части у трамвайной остановки «Завод Ахтуба».







- В 03:40 17-летний водитель, не имеющий водительского удостоверения, управляя автомашиной LADA Priora, напротив дома № 25 по ул. Ангарская не справился с управлением и совершил наезд на световую опору и дерево, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Последствия аварии засняли очевидцы событий. Судя по опубликованным кадрам, легковушка на огромной скорости умудрилась буквально втиснуться между двумя опорами и деревом.

По информации правоохранительных органов, в результате столкновения пострадал не только автомобиль, но и находящийся в нём на пассажирском сидении 19-летний парень. Он был доставлен прибывшими на место медиками в ближайшую больницу.

Отметим, в настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области. Видео: Волгоград / t.me