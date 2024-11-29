В поселке заработал закрытый на месяц переезд

Общество 29.11.2024 21:13
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29.11.2024 21:13
В поселке Горьковский Волгограда открылся железнодорожный переезд, который не функционировал месяц. Как рассказали V102.RU волгоградцы, проживающие в заполотновской части, теперь у них появилась возможность посещать магазины, отвозить детей в детсады и школы, расположенные в центре поселка, не делая круг в 20 километров в обе стороны.Напомним, переезд на пересечении улиц Волгоградской и Буденного был закрыт 28 октября. В Приволжской железной дороге объясняли необходимость этого решения работами по устройству второго соединительного железнодорожного пути и реконструкцией станции М.Горького.
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