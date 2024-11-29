Синоптики отменили снег в Волгоградской области в конце ноября

В выходные при этом сохранятся температурные качели – днем будет небольшой плюс, а ночью – небольшой минус. Ветер обещают не очень сильный - не более 10 метров в секунду.
Общество 29.11.2024 21:45
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29.11.2024 21:45
В выходные при этом сохранятся температурные качели – днем будет небольшой плюс, а ночью – небольшой минус. Ветер обещают не очень сильный - не более 10 метров в секунду.
Осадки в виде снега больше не прогнозируют в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС, до начала следующей недели в регионе из опасных погодных явлений, которые прогнозировались ранее, останется лишь одно – гололед.Напомним, на днях синоптики неоднократно предупреждали о снеге с дождем в Волгоградской области. Местами даже ожидался сильный снегопад. Однако небольшой снег на этой неделе выпал лишь в нескольких северных районах региона.
В выходные при этом сохранятся температурные качели – днем будет небольшой плюс, а ночью – небольшой минус. Ветер обещают не очень сильный - не более 10 метров в секунду.
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