УФАС соберет комиссию из-за скандальной рекламы в аэропорту Волгограда





Волгоградское УФАС назначило дату заседания комиссии по рассмотрению скандальной рекламы на здании аэропорта в Волгограде. Как сообщили V102.RU в региональном управлении антимонопольной службы, она состоится 17 декабря. На следующий день этот же вопрос будет вынесен на экспертный совет по применению рекламного законодательства при УФАС. Волгоградское УФАС назначило дату заседания комиссии по рассмотрению скандальной рекламы на здании аэропорта в Волгограде. Как сообщили V102.RU в региональном управлении антимонопольной службы, она состоится 17 декабря. На следующий день этот же вопрос будет вынесен на экспертный совет по применению рекламного законодательства при УФАС.

В ведомстве отметили, что в управление антимонопольной службы поступили заявления граждан с жалобами на то, что на фасаде аэропорта появилась реклама одного из маркетплейсов. При этом реклама была оформлена как продолжение наименования аэропорта. В ведомстве отметили, что в управление антимонопольной службы поступили заявления граждан с жалобами на то, что на фасаде аэропорта появилась реклама одного из маркетплейсов. При этом реклама была оформлена как продолжение наименования аэропорта.

Между тем, формат рекламы, а также ее содержание вызвали негативные комментарии в СМИ и соцсетях. По мнению заявителей, она является недостоверной и недобросовестной, а также неэтичной. И, как считают обратившиеся в УФАС волгоградцы, нарушает общепринятые нравственные устои и демонстрирует пренебрежение к людям и городу. Между тем, формат рекламы, а также ее содержание вызвали негативные комментарии в СМИ и соцсетях. По мнению заявителей, она является недостоверной и недобросовестной, а также неэтичной. И, как считают обратившиеся в УФАС волгоградцы, нарушает общепринятые нравственные устои и демонстрирует пренебрежение к людям и городу.

Напомним, как сообщало V102.RU, ранее члены Экспертного совета предварительно обменялись мнением по поводу впечатлений от рекламной конструкции в волгоградском аэропорту. Некоторые участники совета, раскритиковавшие сочетание названия аэропорта и рекламы маркетплейса, иронично предложили с таким же успехом разместить вывеску «Кока-колы» на здании администрации Волгоградской области или регионального управления ФАС.