УФАС соберет комиссию из-за скандальной рекламы в аэропорту Волгограда

Расследования 29.11.2024 13:32
0
29.11.2024 13:32
Волгоградское УФАС назначило дату заседания комиссии по рассмотрению скандальной рекламы на здании аэропорта в Волгограде. Как сообщили V102.RU в региональном управлении антимонопольной службы, она состоится 17 декабря. На следующий день этот же вопрос будет вынесен на экспертный совет по применению рекламного законодательства при УФАС.
В ведомстве отметили, что в управление антимонопольной службы поступили заявления граждан с жалобами на то, что на фасаде аэропорта появилась реклама одного из маркетплейсов. При этом реклама была оформлена как продолжение наименования аэропорта.
Между тем, формат рекламы, а также ее содержание вызвали негативные комментарии в СМИ и соцсетях. По мнению заявителей, она является недостоверной и недобросовестной, а также неэтичной. И, как считают обратившиеся в УФАС волгоградцы, нарушает общепринятые нравственные устои и демонстрирует пренебрежение к людям и городу.
Напомним, как сообщало V102.RU, ранее члены Экспертного совета предварительно обменялись мнением по поводу впечатлений от рекламной конструкции в волгоградском аэропорту. Некоторые участники совета, раскритиковавшие сочетание названия аэропорта и рекламы маркетплейса, иронично предложили с таким же успехом разместить вывеску «Кока-колы» на здании администрации Волгоградской области или регионального управления ФАС.
Выяснилось также, что администрация Волгограда не давала разрешения на размещение данной конструкции. В то же время пресс-службе аэропорта объяснили ее появлением проведением рекламной акции.
Пенсионеру, переехавшему ребенка на Mitsubishi, вынесли приговор29.11.2024 14:40
Расследования 29.11.2024 14:40
Дело задавившего волгоградку водителя BMW Александра Пака передали в СУ СКР29.11.2024 13:24
Расследования 29.11.2024 13:24
В Москве умерла волгоградка, задавленная водителем BMW Паком29.11.2024 12:35
Расследования 29.11.2024 12:35
Жителю Волгоградской области дали 10 лет «строгача» за убийство дяди29.11.2024 09:35
Расследования 29.11.2024 09:35
Под Волгоградом суд признал виновным бизнесмена в исчезновении баскетбольной площадки29.11.2024 09:01
Расследования 29.11.2024 09:01
Под Волгоградом на трассе сняли на видео последствия лобового ДТП с фурой28.11.2024 16:54
Расследования 28.11.2024 16:54
Волгоградские силовики задержали студентов, спустивших в казино 7 млн участника СВО28.11.2024 13:41
Расследования 28.11.2024 13:41
В Волгограде ищут жертв сексуального маньяка на велосипеде28.11.2024 12:52
Расследования 28.11.2024 12:52
Пролез сквозь решетку: стали известны подробности побега подростка из больницы №1528.11.2024 12:48
Расследования 28.11.2024 12:48
Рыбак пропал без вести в Волгоградском водохранилище28.11.2024 11:27
Расследования 28.11.2024 11:27
В Волгограде «Лада» сбила двухлетнего малыша на самокате28.11.2024 10:15
Расследования 28.11.2024 10:15
Бастрыкин поручил забрать дело о наезде на многодетную волгоградку у полиции28.11.2024 08:56
Расследования 28.11.2024 08:56
В Волгограде юный рецидивист отсидит 5 лет за кражу 650 рублей27.11.2024 15:31
Расследования 27.11.2024 15:31
Адвокат водителя BMW заявил на шоу Малахова о заказной травле Пака в СМИ27.11.2024 15:12
Расследования 27.11.2024 15:12
Волгоградский коммерсант превратил сырого лосося в жареную семгу27.11.2024 12:56
Расследования 27.11.2024 12:56