500 рисунков юных волгоградцев с выставки ЦПКиО отправят на СВО

Фото ЦПКиО
Общество 04.05.2025 20:36
0
04.05.2025 20:36
Фото ЦПКиО
Сегодня, 4 мая, в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда состоялась выставка детских рисунков «Свет в сердцах» в поддержку участников СВО. Всего было представлено 500 работ и все они будут переданы бойцам в зону СВО, рассказали ИА «Высота 102» в администрации парка. Мероприятие стартовало с патриотического концерта – на главной сцене выступили волгоградские творческие коллективы. Сама экспозиция развернулась на большой поляне напротив сцены.
Одновременно около выставки для гостей были организованы площадки с мастер-классами. Любой желающий смог сплести маскировочную сетку, разобрать и собрать стрелковое оружие, сделать фотографию около тематической фотозоны с полевой палаткой, а также изготовить оригами в виде сердец и журавлей и написать настоящее фронтовое письмо.
Все поделки вместе с творческими работами уже в ближайшее время будут доставлены активистами Краснооктябрьского Совета ветеранов войны и труда в зону специальной военной операции.
Фото ЦПКиО
Жара до +27 ждет волгоградцев перед второй половиной майских04.05.2025 21:38
Общество 04.05.2025 21:38
В Волжском на линию вышел трамвай Победы с танком04.05.2025 18:21
Общество 04.05.2025 18:21
В облздраве объяснили ситуацию с неработающим ФАП под Волгоградом04.05.2025 17:38
Общество 04.05.2025 17:38
Судьбу исчезнувшего после Сталинградской битвы здания прояснили волгоградцам04.05.2025 17:04
Общество 04.05.2025 17:04
Под Волгоградом чиновники написали заявление на жителей, протестующих против выбросов завода04.05.2025 15:25
Общество 04.05.2025 15:25
1200 юных волгоградцев пробежали по Нулевой продольной: смотрим фото04.05.2025 13:50
Общество 04.05.2025 13:50
«30 лет не хватило?»: жители поселка Солнечный в Волгограде потребовали внимания к своим проблемам04.05.2025 13:08
Общество 04.05.2025 13:08
Ругайя и Зубайр: волгоградцы креативно называют новорожденных04.05.2025 12:37
Общество 04.05.2025 12:37
Погибшего в ДНР стрелка-штурмовика похоронят в Урюпинске04.05.2025 11:27
Общество 04.05.2025 11:27
В Волгограде 4 мая перекрыли Нулевую продольную ради забега04.05.2025 09:21
Общество 04.05.2025 09:21
В Камышине простятся с погибшим на СВО Алексеем Варенцовым04.05.2025 08:27
Общество 04.05.2025 08:27
Волгоградка отсудила крупную компенсацию за торчавший возле лифта гвоздь04.05.2025 07:02
Общество 04.05.2025 07:02
Эксперт объяснил появление воронки под Волгоградом, напугавшей депутата Мосгордумы03.05.2025 21:15
Общество 03.05.2025 21:15
В Волгограде на первую репетицию парада Победы собрались толпы людей03.05.2025 21:12
Общество 03.05.2025 21:12
Волгоградские следователи поздравили с 101-летием фронтовика Георгия Рогового03.05.2025 20:22
Общество 03.05.2025 20:22