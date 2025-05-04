Погибшего в ДНР стрелка-штурмовика похоронят в Урюпинске

Завтра, 5 мая, урюпинцы простятся со своим земляком – рядовым Михаилом Бабарицким. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации городского округа Волгоградской области, Михаил был стрелком штурмового отделения.
Участник СВО проживал с семьей в Урюпинске, по профессии был водителем. В 2023 году заключил контракт и отправился защищать интересы России.
Погиб герой в селе Клещеевка Донецкой Народной Республики при выполнении боевого задания. Воину было 35 лет. У него остались родители, жена.
Траурная церемония пройдет в сквере Павших борцов, а похоронят Михаила на кладбище в хуторе Попов.
Фото администрации Урюпинска t.me