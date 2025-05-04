1200 юных волгоградцев пробежали по Нулевой продольной: смотрим фото

Общество 04.05.2025 13:50
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04.05.2025 13:50
В Волгограде сегодня, 4 мая, состоялся легкоатлетический забег, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102, забег стартовал в 10.00 на Нулевой продольной напротив мемориального комплекса «Бронекатер БК-31».
В мероприятии приняли участие порядка 60 команд от общеобразовательных школ, ссузов и вузов города - всего 1200 человек.
Каждая команда, состоящая из 20 спортсменов, преодолела дистанцию, равную 5000 метров от амфитеатра до стадиона «Волгоград Арена» и обратно.
Забег можно назвать международным – в составе команд учебных заведений в нем участвовали представители других государств.
В связи с проведением мероприятия сегодня в центре Волгограда перекрывалась часть улиц, в том числе Нулевая продольная. Ограничения уже сняты.
Напомним, легкоатлетическая эстафета проводится в Волгограде ежегодно более 30 лет в первые дни мая.
Фото Геннадия Гуляева
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