



Жительница Дзержинского района Волгограда через суд добилась взыскания денежной компенсации с ООО «ЖЭУ 65» за травмы, полученные при падении возле лифта. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу Ворошиловского районного суда, женщине удалось отсудить чуть более 250 тысяч рублей.

Установлено, что 12 апреля прошлого года волгоградка поднималась на лифте в жилом доме по улице 30-летия Победы, 68. При выходе из кабины она не заметила штырь высотой 2 см в виде гвоздя со шляпкой и упала на пол прилифтовой площадки.

В результате падения потерпевшая получила перелом плечевого сустава, в связи с чем была доставлена в больницу. Волгоградке пришлось провести в стационаре восемь дней. Также в силу преклонного возраста женщине было отказано в операции, что увеличило продолжительность восстановления.

- На момент получения истцом травмы в связи с ненадлежащим состоянием лифтового оборудования указанного многоквартирного дома, управляющей организацией являлся ответчик ООО «ЖЭУ 65». Решением суда в пользу пострадавшей взысканы: компенсация морального вреда в размере 250 000 рублей, расходы на лечение - 4 325 рублей, а также судебные расходы – 17 819 рублей, - уточнили в пресс-службе суда.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.