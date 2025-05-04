В облздраве объяснили ситуацию с неработающим ФАП под Волгоградом

В комитете здравоохранения Волгоградской области прокомментировали итоги рейда активистов ОНФ, которые недавно побывали в нескольких ФАП в Ольховском и Иловлинском районах. В частности, в облздраве объяснили причину неработающего Захаровского ФАП.
- В период с 22 по 25 апреля фельдшер ФАПа Захаровский находился в отпуске, о чём он известил жителей. Медицинская помощь жителям Ольховского района в указанный период предоставлялась в Солодчинской участковой больнице, расположенной в непосредственной близости от территории проживания населения. Работа больницы осуществляется круглосуточно, дополнительно функционируют выездные бригады скорой медицинской помощи
, - прокомментировали в органе исполнительной власти.
Также в комитете здравоохранения пояснили отсутствие пандуса Александровском ФАП.
- Медицинская помощь маломобильным гражданам предоставляется на дому самим фельдшером (это осмотры, необходимые лабораторные процедуры и обследования). Если пациент желает лично обратиться в учреждение, доставка возможна при сопровождении родственников и медицинского сотрудника учреждения,
- заявили в ведомстве.
Напомним, как сообщало V102.RU,
ранее активист ОНФ Владимир Ерофеев проинспектировал на инвалидной коляске работу нескольких ФАП, построенных в 2024 году. Если к Захаровскому и Александровскому фельшерско-акушерским пунктам у Владимира возникли вопросы, то персонал Кондрашевского ФАП его приятно удивил.