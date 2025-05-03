В Волгограде на первую репетицию парада Победы собрались толпы людей





Сегодня, 3 мая, в Центральном районе Волгограда прошла первая репетиция парада Победы. Как сообщает V102.RU, поглядеть на военную технику собрались сотни горожан.





Как ранее сообщалось информагентством, в связи с проведением репетиции в центре Волгограда ряд улиц сегодня стали пешеходными. Так, до 22:00 запрещены остановка и стоянка транспортных средств по четной стороне ул. Краснознаменской – от ул. Мира до Коммунистической, на ул. Коммунистической – от ул. Краснознаменской до Порт-Саида, на Мира – от ул. Краснознаменской до ул. Комсомольской.





Несмотря на ограничения на дорогах, многие волгоградцы все же добрались к площади Павших Борцов, чтобы одними из первых увидеть марширующих солдат Волгоградского военного гарнизона, а также различных силовых ведомств и профильных учебных учреждений.





Напомним, парад Победы начнется в Волгограде 9 мая в 10:00. Для жителей и гостей города-героя в этот день подготовлена обширная программа мероприятий, а заключением вечера станут три фейерверка и салют в разных частях города.

























Фото: Геннадий Гуляев / V102.RU