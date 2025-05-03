Волгоградские следователи поздравили с 101-летием фронтовика Георгия Рогового





Сегодня, 3 мая, сотрудники СУ СК России по Волгоградской области по многолетней традиции поздравили с 101-летием ветерана Великой Отечественной войны, ветерана следствия и органов прокуратуры, полковника в отставке Георгия Исааковича Рогового, передает V102.RU со ссылкой на ведомство.





В честь ветерана Великой Отечественной Войны во дворе его дома сыграл военный оркестр 255-го гвардейского мотострелкового полка. Также поздравить Георгия Исааковича приехали кадеты Волгоградского кадетского корпуса СКР имени Ф.Ф. Слипченко, военнослужащие Роты Почётного караула 20-й отдельной гвардейской мотострелковой дивизии.

Георгий Исаакович Роговой родился 3 мая 1924 года в деревне Бобровка Залесовского района Алтайского края. В сентябре 1942 года, будучи 18-летним юношей, он вступил в ряды Красной Армии. Воевал в составе 2-го Белорусского фронта 5-й танковой армии 10-го танкового корпуса 11-й мотострелковой бригады командиром пулеметного взвода. При прорыве границы с Германией в районе Восточной Пруссии был тяжело ранен и отправлен в госпиталь.

В прокуратуре Георгий Исаакович проработал больше 20 лет – с 1957 года по 1979 год. Награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени, медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда». Имеет ведомственные награды: знак отличия «За верность закону» I степени, медаль «Ветеран прокуратуры», медаль Руденко.



Видео: Следком / t.me