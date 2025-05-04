Экономика

Волгоградские селекционеры вывели новый сорт фасоли

Экономика 04.05.2025 12:09
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04.05.2025 12:09


Специалисты селекционно-семеноводческого центра «Росток» совместно с сельхозпроизводителями и учеными Волгоградского государственного аграрного университета разработали новый сорт фасоли. В текущем году его планируют внести в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Это позволит приступить к производству бобовой культуры в промышленных объемах для последующей переработки. Ценное свойство нового сорта — пригодность для консервирования с сохранением внешних и вкусовых качеств, рассказали ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области.
Напомним, Волгоградская область занимает пятое место в стране по производству овощей закрытого грунта в коллективном секторе, четвертое — по производству огурцов закрытого грунта. За текущий период 2025 года валовый сбор томатов в тепличных хозяйствах региона составил 7,7 тыс. тонн — 105,4% к уровню прошлого года.
Также в регионе продолжается сев и высадка овощных культур открытого грунта. На площади более 7 тыс. га овощеводы уже разместили: лук — 4,6 тыс. га, морковь — 1,5 тыс. га, капусту — 362 га, томаты — 114,4 га, огурец — 52,8 га, перец — 40, свеклу — 151 га.
Фото администрации Волгоградской области

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