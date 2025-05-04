Ругайя и Зубайр: волгоградцы креативно называют новорожденных

Волгоградцы вновь удивили именами, которыми нарекали новорожденных. Как рассказали ИА «Высота 102» в комитете юстиции Волгоградской области, редкими именами для девочек в апреле стали Азарина, Афелия, Латвина, Марал, Марва, Таймия, Снежана. В марте девочек регистрировали под именами Рассияны, Ругайи, Симоны, Мальвины, Лоррейн.
В числе наиболее редких имен, которыми назвали волгоградцы мальчиков, оказались Абу-Бакр, Архип, Аслан, Елисей, Ефим, Мирослав, Платон, Алааддин, Братислав, Зубайр, Мерт, Мирач, Митрофан, Мраз. Однако по-прежнему популярны и традиционные имена: Михаил, Александр, Артём, Максим, Дмитрий, Мирон, Тимофей, Иван, Матвей, Лев, Марк, Роман, Ярослав, Владислав, Кирилл.
Дочек чаще всего называли Евой, Василисой, София, Анной, Марией, Алисой, Дарьей, Полиной, Мирославой, Викторией, Есенией, Миланой.
Фото V102.RU (архив)