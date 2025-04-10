Экология

Волгоградцам предлагают цивилизованно расстаться с потертыми шинами

Экология 10.04.2025 21:15
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10.04.2025 21:15


Жителей Волгоградской области предупредили об ответственности за неправильную утилизацию старых покрышек. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомприроды, их не стоит выбрасывать на мусорные площадки, так как за подобные действия предусмотрен штраф. Кроме того, шины – это опасные отходы. Они пагубно влияют на экологию и здоровье человека:  разлагаются более ста лет, выделяют токсины и канцерогены, загрязняют почву и грунтовые воды, при нагревании или сжигании выделяют высокотоксичные соединения, могут вызывать аллергию, астму и другие заболевания. 

В то же время это ценный вторичный ресурс, так как отлично перерабатываются и идут на  изготовление новых автопокрышек, резиновой обуви, покрытий для спортивных или детских площадок и даже топлива. 

Отработанные автопокрышки можно сдать в нескольких местах. 

 

  • ЗАО «Волжский регенератно-шиноремонтный завод» – г. Волжский, ул. Александрова, 69;
  • ООО «БНК ВИС ПЛЮС» – г. Волжский, 2-й Индустриальный проезд, д. 4а, литер д офис 4: +7 (988) 392-64-54;
  • ООО «БМВиКо» – г. Волгоград, ул. Промысловая, 34: +7 (8442) 96-24-08;
  • Производственный участок по сбору б/у шин Управления вторичных ресурсов ПАО «ТАТНЕФТЬ» им. В.Д. Шашина – Городищенский р-он, территория администрации Ерзовского городского поселения: +7 904-664-46-18.

 

К слову, некоторые шиномонтажные мастерские имеют договоры на спецутилизацию шин и при смене резины предлагают автовладельцам оставить покрышки у них за небольшую плату.

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