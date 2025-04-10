Волгоградцам предлагают цивилизованно расстаться с потертыми шинами

Жителей Волгоградской области предупредили об ответственности за неправильную утилизацию старых покрышек. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомприроды, их не стоит выбрасывать на мусорные площадки, так как за подобные действия предусмотрен штраф. Кроме того, шины – это опасные отходы. Они пагубно влияют на экологию и здоровье человека: разлагаются более ста лет, выделяют токсины и канцерогены, загрязняют почву и грунтовые воды, при нагревании или сжигании выделяют высокотоксичные соединения, могут вызывать аллергию, астму и другие заболевания.

В то же время это ценный вторичный ресурс, так как отлично перерабатываются и идут на изготовление новых автопокрышек, резиновой обуви, покрытий для спортивных или детских площадок и даже топлива.

Отработанные автопокрышки можно сдать в нескольких местах.

ЗАО «Волжский регенератно-шиноремонтный завод» – г. Волжский, ул. Александрова, 69;

ООО «БНК ВИС ПЛЮС» – г. Волжский, 2-й Индустриальный проезд, д. 4а, литер д офис 4: +7 (988) 392-64-54;

ООО «БМВиКо» – г. Волгоград, ул. Промысловая, 34: +7 (8442) 96-24-08;

Производственный участок по сбору б/у шин Управления вторичных ресурсов ПАО «ТАТНЕФТЬ» им. В.Д. Шашина – Городищенский р-он, территория администрации Ерзовского городского поселения: +7 904-664-46-18.

К слову, некоторые шиномонтажные мастерские имеют договоры на спецутилизацию шин и при смене резины предлагают автовладельцам оставить покрышки у них за небольшую плату.