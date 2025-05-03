



Жители Волгоградской области 2 мая вечером сняли на видео огромную воронку, образовавшуюся на Волге вблизи города Краснослободска. Сегодня, 3 мая, кадры быстро распространились в Сети и, как сообщает ИА «Высота 102», попали в поле зрения даже депутата Мосгордумы Светланы Акуловой. Парламентарий выразила обеспокоенность за судьбу жителей Волгоградской области, однако ее опасения поспешили развеять в волгоградском комитете природных ресурсов и экологии. По словам эксперта Михаила Новикова, ничего угрожающего людям на видео не зафиксировано.

– Краснослободцы, это правда?! Волгоградская область! Что у вас там происходит? – так начинается пост встревоженной волгоградским водоворотом депутата Мосгордумы.

– Воронка пока находится у кромки воды, но если процесс продолжится, под угрозой могут оказаться прибрежные постройки и инфраструктура... Это важно! Если угроза реальна - срочно оповестите власти, – призывает волгоградцев Акулова.





Однако в профильном комитете волгоградского обладмина, как выяснилось, относятся к воронке с меньшей долей драматизма.

– Водоворот на реке – это природное явление, возникающее при столкновении течений, неровностях дна или изменении русла, – объяснил начальник отдела водного хозяйства облкомприроды Михаил Новиков. – Он образуется, когда вода начинает вращаться вокруг центральной оси, создавая воронку.

Причинами возникновения водоворота, по словам специалиста, могут быть особенности рельефа дна, слияние течений, препятствия (мосты, сваи, крупные предметы в воде нарушают течение), а также приливы и отливы в устьях рек – изменение уровня воды усиливает турбулентность.

– Сегодня сброс через Волгоградский гидроузел приближается к максимальному, скорость течения увеличилась и вероятность возникновения вихревых явлений в потоке тоже увеличилась. В период нерестового периода (май–июнь) на движение маломерных судов и рыбалку наложены строгие ограничения, – напомнил Новиков.

Видео: социальные сети