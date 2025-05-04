Общество

Жара до +27 ждет волгоградцев перед второй половиной майских

Общество 04.05.2025 21:38
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04.05.2025 21:38


Новая рабочая неделя  начнется в Волгограде с жары до +26 градусов. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградский ЦГМС. Такая температура ожидается в городе-герое завтра, 5 мая. В некоторых районах региона будет еще жарче – до +27.
Такая комфортная погода прогнозируется до конца короткой рабочей недели, накануне второй половины майских праздников. 7 мая в Волгограде и части области днем будет уже на 1 градус выше. В этот день местами в регионе может пройти небольшой дождь.
В то же время на некоторых территориях региона ночью будет достаточно прохладно. Так, в ночь на 5 мая местами столбик термометра может упасть до +2 градусов. В Волгограде будет значительно теплее – до +12.
Фото V102.RU (архив)

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